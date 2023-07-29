В Чехии сообщили о еще одной стычке между ромами и украинцем

В пятницу вечером чешская полиция вмешалась в стычку, в которой, предположительно, ромы столкнулись с украинцем в Новом Быджове в Краловеградецком крае.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

На видео, которое распространяется в социальных сетях, видно короткий словесный конфликт между двумя мужчинами, который заканчивается тем, что к паре подходит третий человек и толкает одного из них так сильно, что тот падает в нескольких метрах от них. На момент стычки рядом было много людей из ромской общины, и что мужчина, на которого напали, разговаривал на русском или украинском языках.

"По прибытии патруля второго из них на месте происшествия уже не было. Мы не зафиксировали никаких телесных повреждений в связи с этим случаем, мы продолжаем заниматься инцидентом, выясняем все детали, чтобы провести надлежащее расследование", – сообщила пресс-секретарь полиции Люси Конечная.

Ромы объяснили полицейским, что украинец был один. "Но дело в том, что он угрожал прийти еще с полусотней. А у нас дети на улице", – сказал один из мужчин.

На видео ромы также жалуются, что полиция не захотела разбираться с дракой, потому что на момент их приезда ничего не происходило.

Конфликты между ромами и украинцами в Чехии обострились с начала июня, когда произошел конфликт в Брно. Он закончился гибелью молодого рома. После этого в Брно прошли акции протеста. Подозреваемый мужчина находится под стражей.

Еще одна стычка, в которой приняли участие 18 человек, произошла 1 июля в Пардубице. Тогда также ромы созвали митинг протеста.