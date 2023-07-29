Чеський міністр про вступ України до ЄС: Ми завжди повинні доводити Києву, що не покинули його

Чеський міністр у європейських справах Мартін Дворжак вважає, що Україна і її вступ до Євросоюзу в найближчі роки буде однією з найбільших тем у ЄС.

Про це він сказав в інтерв’ю ČTK, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

На думку Дворжака, важко передбачити, чи почнуться переговори про вступ до кінця року.

"Українці дуже позитивно ставляться до свого домашнього завдання і виконують його. Чи просунуться вони достатньо далеко у жовтні, щоб розпочати переговори про вступ у грудні, я не можу вам зараз сказати", – зазначив він, маючи на увазі жовтневий дедлайн, коли Україна має отримати офіційну оцінку прогресу у проведенні реформ.

"Ми завжди повинні доводити Україні, що ми не покинули її, що вона на правильному шляху, і що якщо вона продовжить йти цим шляхом, то досягне мети, яку хоче", – додав Дворжак.

Він також зазначив, що після того, як Україна значно наблизилася до членства в ЄС після російського вторгнення, деякі балканські країни занепокоїлися, що їхні європейські амбіції стають відсталими.

За словами Дворжака, навіть старі члени ЄС розуміють, що Балкани не можна втратити. Як і президент Франції Емманюель Макрон, міністр вважає, що ЄС не може дозволити собі залишити регіон у нестабільності, інакше може виникнути велика проблема.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ Польщі, євродепутат Радослав Сікорський вірить, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року.