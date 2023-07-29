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Чешский министр о вступлении Украины в ЕС: Мы всегда должны доказывать Киеву, что не покинули его

Суббота, 29 июля 2023, 15:28

Чешский министр по европейским делам Мартин Дворжак считает, что Украина и ее вступление в Евросоюз в ближайшие годы будет одной из самых больших тем в ЕС.

Об этом он сказал в интервью ČTK, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

По мнению Дворжака, трудно предсказать, начнутся ли переговоры о вступлении до конца года.

"Украинцы очень положительно относятся к своему домашнему заданию и выполняют его. Продвинутся ли они достаточно далеко в октябре, чтобы начать переговоры о вступлении в декабре, я не могу вам сейчас сказать", – отметил он, имея в виду октябрьский дедлайн, когда Украина должна получить официальную оценку прогресса в проведении реформ.

"Мы всегда должны доказывать Украине, что мы не бросили ее, что она на правильном пути, и что если она продолжит идти по этому пути, то достигнет цели, которую хочет", – добавил Дворжак.

Он также отметил, что после того, как Украина значительно приблизилась к членству в ЕС после российского вторжения, некоторые балканские страны обеспокоились, что их европейские амбиции становятся отсталыми.

По словам Дворжака, даже старые члены ЕС понимают, что Балканы нельзя потерять. Как и президент Франции Эмманюэль Макрон, министр считает, что ЕС не может позволить себе оставить регион в нестабильности, иначе может возникнуть большая проблема.

Напомним, бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Радослав Сикорский верит, что Украина может стать членом ЕС до 2030 года.

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Вступление в ЕС Чехия