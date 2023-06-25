У разі призначення ультраправого канцлера 15% німців хочуть емігрувати

Багатьох німців лякає перспектива призначення канцлером представника правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), яка нині перебуває на піку своєї популярності.

Про це свідчать результати опитування інституту дослідження громадської думки INSA для Bild, повідомляє "Європейська правда".

Сама AfD відчуває себе настільки сильною, що хоче висунути кандидата на посаду канцлера на наступних федеральних виборах. Лідер партії Аліса Вайдель вже висловила зацікавленість, але також розглядається кандидатура правого земельного лідера з Тюрінгії Бйорна Хьоке.

Для багатьох людей у Німеччині ідея канцлера від AfD викликає справжній жах: у репрезентативному опитуванні INSA (1002 респонденти) 15% заявили, що емігрують, якщо канцлером стане представник AfD.

59% опитаних вважають AfD правоекстремістською партією, 61% кажуть, що їх лякає можлива участь партії в уряді, 46% вважають, що участь AfD в уряді матиме негативні наслідки для Німеччини (про позитивні наслідки думають 23%).

Занепокоєння підтверджується поточними даними розвідки. Так, близько 30-40 відсотків членів AfD є прихильниками екстремістського партійного крила навколо Бйорна Хьоке. "Екстремістський потенціал" становить 10 200 осіб – це третина всіх членів партії.

Нагадаємо, підтримка німецьких правопопулістів "Альтернатива для Німеччини" досягла найвищого показника за час опитувань.

"Альтернатива для Німеччини" заявила, що під час виборів до Європарламенту наступного року домагатиметься "розпуску" ЄС або виходу з нього Німеччини.

Також партія на тлі зростання рейтингів заявила про намір вперше висунути кандидата в канцлери на виборах 2025 року.