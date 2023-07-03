Папа Римский осудил сожжение Корана в Стокгольме: Вызывает гнев и отвращение

Папа Римский Франциск осудил акцию с сожжением Корана в шведской столице Стокгольме, заявив, что такие действия вызвали у него гнев и отвращение.

Как пишет "Европейская правда", об этом понтифик сказал в интервью изданию из ОАЭ Al Ittihad, которое приводит Reuters.

"Любая книга, которая считается священной, должна уважаться, чтобы уважать тех, кто в нее верит. Я испытываю гнев и отвращение к этим действиям", – отметил Франциск.

Он подчеркнул, что "свобода слова никогда не должна использоваться для того, чтобы презирать других" и то, "что позволяет это, отвергается и осуждается".

На прошлой неделе мужчина сжег Коран в Стокгольме, что вызвало резкое осуждение со стороны ряда исламских государств.

Такие страны, как Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко, вызвали шведских послов в знак протеста против инцидента с сожжением Корана.

Иран воздержится от направления нового посла в Швецию в знак протеста против сожжения Корана возле мечети в Стокгольме.

Посольство Швеции в иракской столице Багдаде в четверг подверглось штурму со стороны сотен людей, которые собрались в знак протеста против акции по сожжению Корана в Стокгольме.

Эту акцию разрешили через две недели после того, как шведский апелляционный суд отклонил запрет полиции на протесты с сожжением Корана после того, как мусульманскую священную книгу сожгли возле посольства Турции в январе.