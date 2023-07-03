Правляча партія Польщі внесла проєкт про референдум одночасно з виборами

Правляча партія Польщі "Право і справедливість" запропонувала зміни до законодавства, які би уможливили проведення загальнонаціонального референдуму одночасно з виборами.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

До Сейму надійшов проєкт від "ПіС" щодо внесення змін до закону про національний референдум.

Запропоновані зміни мають дозволити проведення загальнонаціональних референдумів одночасно з виборами до Сейму та Сенату, президентськими виборами або виборами до Європарламенту.

Йдеться про уніфікацію часу голосування, інформації про номери і межі виборчих дільниць тощо.

"Зарпооновані рішення мають зменшити вартість проведення загальнонаціональног референдуму", – зазначають у пояснювальній записці.

Як відомо, у правлячій партії Польщі заявили про наміри провести референдум щодо європейського рішення про обов’язковий розподіл прибуваючих мігрантів між країнами-членами.

Парламентські вибори у Польщі пройдуть цієї осені, точна дата ще не визначена. Читайте також: Проти Росії чи проти опозиції? Як польська влада піднімає ставки напередодні виборів