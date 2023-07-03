Правящая партия Польши внесла проект о референдуме одновременно с выборами

Правящая партия Польши "Право и справедливость" предложила изменения в законодательство, которые бы сделали возможным проведение общенационального референдума одновременно с выборами.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В Сейм поступил проект от "ПиС" о внесении изменений в закон о национальном референдуме.

Предложенные изменения должны позволить проведение общенациональных референдумов одновременно с выборами в Сейм и Сенат, президентскими выборами или выборами в Европарламент.

Речь идет об унификации времени голосования, информации о номерах и границах избирательных участков и так далее.

"Предложенные решения должны уменьшить стоимость проведения общенационального референдума", – отмечают в пояснительной записке.

Как известно, в правящей партии Польши заявили о намерениях провести референдум относительно европейского решения об обязательном распределении прибывающих мигрантов между странами-членами.

Парламентские выборы в Польше пройдут этой осенью, точная дата еще не определена. Читайте также: Против России или против оппозиции? Как польские власти поднимают ставки накануне выборов