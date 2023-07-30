Чехия среди приглашенных на саммит в Саудовской Аравии по Украине

Чехия получила приглашение на саммит в Саудовской Аравии, где в начале августа представители около 30 стран будут обсуждать завершение войны в Украине.

Об этом ČTK сообщил представитель МИД Чехии Дэниел Дрейк, пишет "Европейская правда".

По его словам, сейчас решают, кто будет представлять Чехию на встрече.

"Я могу подтвердить, что Чешская Республика получила приглашение на саммит в Джидде, Саудовская Аравия, уровень представительства решается", – ответил Дрейк в ответ на запрос ČTK.

О проведении встречи в Джидде 5-6 августа в сообщило издание The Wall Street Journal. По данным WSJ, на саммите будут представлены примерно 30 западных государств и ключевых развивающихся стран. Россия не приглашена.

Украинские и западные официальные лица надеются, что эти усилия могут завершиться мирным саммитом в конце этого года, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы по прекращению войны.

Встреча в Саудовской Аравии состоится после встречи высокопоставленных чиновников в Копенгагене в конце июня, в которой приняли участие, в частности, представители Бразилии, Индии, Турции и Южной Африки. Во встрече принимал участие и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

На новую встречу в Джидде Саудовская Аравия и Украина пригласили 30 стран, включая Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию. Пока не ясно, сколько из них примут участие, хотя ожидается, что страны, которые участвовали в переговорах в Копенгагене, сделают это снова.

Среди тех, кто подтвердил свое участие, – Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. По данным источника, также ожидается, что Салливан снова примет участие во встрече.