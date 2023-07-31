Палаюче біля Нідерландів судно з тисячами авто взяли на буксир

Почалося буксирування палаючого вантажного судна Fremantle Highway з тисячами автомобілів на борту, яке горіло кілька днів біля узбережжя Нідерландів.

Про це, як пише "Європейська правда", проінформував NOS Департамент водних шляхів і громадських робіт.

Зазначається, що ще 29 липня відомство заявляло про неможливість буксирування судна через вітер, але уже 30 липня дим, що йде з судна, "значно зменшився", і, як наслідок, судно тепер можна переміщати.

Фото: Берегова охорона Нідерландів

Як уточнює відомство, два буксири зі швидкістю близько 5,5 кілометрів на годину транспортують корабель в тимчасове місце, за 16 кілометрів на північ від островів Схірмонніког і Амеланд.

Повідомляється, що це місце обрали тому, що воно знаходиться на більшій відстані від судноплавного руху. Коли саме суховантаж прибуде до місця тимчасової стоянки, поки що не можна сказати.

Після того, як судно опиниться на новому місці, заявили у відомстві, проведуть огляд корабля, щоб зрозуміти, як діяти далі.

Пожежа почалася на судні на північ від нідерландського острова Амеланд в середу. 23 члени екіпажу були евакуйовані, один з них загинув.

На борту судна – 3783 автомобілі, у тому числі 498 електромобілів.

Припускають, що пожежа виникла на одному з електромобілів, літій-іонні батареї якого дуже важко загасити.

Зусилля з евакуації судна вкрай обережні. Якщо корабель перекинеться або розвалиться на частини, існує ризик екологічної катастрофи.