Горящее возле Нидерландов судно с тысячами авто взяли на буксир

Грузовое судно Fremantle Highway с тысячами автомобилей на борту, которое горело в течение нескольких дней у побережья Нидерландов, начали отбуксировать с места инцидента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", проинформировал NOS Департамент водных путей и общественных работ.

Еще 29 июля ведомство заявляло о невозможности буксировки судна из-за ветра. 30 июля дым "значительно снизился" и, как следствие, перемещение корабля стало возможным.

Фото: Берегова охорона Нідерландів

Два буксира со скоростью около 5,5 километров в час транспортируют корабль во временное место, в 16 километрах к северу от островов Схирмонниког и Амеланд.

Это место выбрали потому, что оно находится на большем расстоянии от судоходного движения. Когда именно сухогруз прибудет туда, пока неизвестно.

После того, как судно окажется на новом месте, его осмотрят, чтобы понять, как действовать дальше.

Пожар начался на судне к северу от нидерландского острова Амеланд в среду. 23 члена экипажа были эвакуированы, один человек погиб.

На борту судна – 3783 автомобиля, в том числе 498 электромобилей.

Предполагают, что пожар возник на одном из электромобилей, литий-ионные батареи которого очень трудно потушить.

Усилия по эвакуации судна крайне осторожны. Если корабль перевернется или развалится на части, существует риск экологической катастрофы.