Після підрахунку голосів з-за кордону партія прем’єра Іспанії втратила один мандат

Іспанські соціалісти отримали на одне місце менше після підрахунку голосів з-за кордону на виборах минулого тижня, що ускладнює для них можливість сформувати ліву коаліцію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

На недільних виборах, що пройшли в запеклій боротьбі, ні лівий, ні правий блоки не отримали достатньої кількості місць для формування більшості, а каталонські сепаратистські партії Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) і Junts отримали по сім місць у парламенті.

Вважається, що ERC, ймовірно, підтримає прем'єр-міністра-соціаліста Педро Санчеса, але якщо новий підрахунок голосів буде підтверджений виборчою комісією, схоже, що Junts, більш жорстка з каталонських партій, також повинна буде активно підтримати його, щоб він зміг сформувати уряд.

Підрахунок голосів понад 233 000 іспанців, які проживають за кордоном, дав консервативній Народній партії одне місце в Мадриді, яке за первинним підрахунком голосів було присуджено соціалістам, заявили в суботу Народна партія і соціалісти. Це ще не було офіційно підтверджено виборчими органами.

Для формування уряду необхідна абсолютна більшість голосів у 350-місному Конгресі.

Згідно з переглянутим підрахунком голосів, Народна партія може зібрати загалом 171 голос, включаючи 137 власних, 33 від ультраправої партії Vox та один від Союзу народу Наварри, регіональної партії. Жодна інша партія не заявила, що підтримає уряд, до складу якої увійде Vox.

Прессекретар Канарської коаліції, регіональної партії, яка має одного депутата, заявила в суботу, що вона не підтримає уряд, до складу якого увійде Vox, але ще не вирішила, чи підтримає Санчеса.

Зі свого боку, Санчес зміг зібрати 171 місце в парламенті, отримавши 121 місце від соціалістів і підтримку ліворадикальної партії Sumar (31 місце), Esquerra (сім), баскських сепаратистів EH Bildu (шість), Баскської націоналістичної партії (п'ять) і Галісійського націоналістичного блоку (один).

У п'ятницю, до зміни місць, спричиненої підрахунком голосів за кордоном, лівий блок міг розраховувати на 172 голоси, тоді як Народна партія та її союзники Vox і UPN могли зібрати лише 170 голосів.

Тепер, залежно від того, як вирішить діяти Канарська партія, Санчесу, ймовірно, знадобиться принаймні один голос від Junts, щоб перемогти народну партію та її союзників.

Junts, яка займає більш жорстку позицію щодо незалежності Каталонії, ніж ERC, заявила у понеділок, що її умовами для допомоги Санчесу є дозвіл на проведення референдуму про незалежність Каталонії та амністія для всіх сепаратистів, яким висунуті юридичні звинувачення, пов'язані з невдалою спробою регіону здобути незалежність у 2017 році.

Проведення референдуму потребувало б змін до Конституції Іспанії та голосування більшості законодавців, чого, безсумнівно, не станеться.

Альберто Нуньєс Фейхоо, лідер Народної партії, все ще сповнений рішучості спробувати сформувати праву коаліцію.

Як повідомляла "ЄП", в Іспанії на дострокових парламентських виборах перемогла правоцентристська Народна партія, тоді як керівна Соціалістична партія показала кращий результат, ніж прогнозували опитування.

Санчес, який очолює уряд Іспанії з 2018 року, скликав дострокові вибори після того, як його Соціалістична робітнича партія та її ліві партнери отримали поганий результат на місцевих і регіональних виборах.