США наложили санкции на четырех приспешников Додика, которые подрывают устройство БиГ

Соединенные Штаты в понедельник объявили о введении санкций против четырех должностных лиц Республики Сербской, способствовавших принятию закона, который подрывает конституционное устройство Боснии и Герцеговины.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США, которое цитирует "Европейская правда".

Последние санкции США касаются председателя Народной скупщины Республики Сербской Ненада Стевандича, премьера энтитета Радована Вишковича, члена Президиума БиГ от РС Жельки Цвияновича и министра юстиции РС Милоша Букейловича.

Они, поясняется в сообщении, способствовали принятию в Республике Сербской в конце июня закона о приостановлении действия решений Конституционного суда БиГ на территории энтитета, который лоббировал лично ее президент Милорад Додик – который уже давно сам под санкциями США.

Несмотря на то, что Верховный представитель БиГ – высшее должностное лицо государства – публично осудил закон и аннулировал его, Додик подписал уже несуществующий документ 7 июля.

"Закон угрожает стабильности, суверенитету и территориальной целостности БиГ, а также перспективам интеграции страны в евроатлантические и европейские институты за счет народа БиГ", – объясняют в Госдепе.

После войны 1990-х годов Босния была разделена на два автономных региона – Республику Сербскую и Федерацию БиГ, где проживают боснийцы и хорваты. Дейтонское мирное соглашение 1995 года, которое положило конец войне, создало Конституционный суд с исключительной юрисдикцией решать любые споры, возникающие между субъектами конфедерации.

Подробнее об угрозе распада Боснии и Герцеговины читайте в статье Кризис по методичкам Кремля: сможет ли ЕС остановить сепаратистов в Боснии и Герцеговине.