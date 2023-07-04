У Німеччині ультраправа AfD стала лідером опитувань у землі Бранденбург 

Ультраправа популістська "Альтернатива для Німеччини" (AfD), яка виступає проти підтримки України і за вихід Німеччини з ЄС, стала першою за підсумками опитування підтримки політичних партій у федеральній землі Бранденбург.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить опитування Інституту дослідження громадської думки INSA, що проведене для Bild.

Зазначається, що якби вибори в землі відбулися наступної неділі, AfD набрала б 28% голосів, що більше, ніж у будь-якої іншої партії.

Якщо порівнювати з результатами виборів у землі Бранденбург у 2019 році, підтримка AfD зросла на 4,5 відсоткових пункти. При цьому Соціал-демократична партія (СДПН) отримала 21% голосів, що на п'ять відсоткових пунктів менше за їхній результат на виборах.

Свої позиції зміцнив Християнсько-демократичний союз (ХДС), набравши 18%. Підтримка "Зелених" становить 9%, тоді як "Лівої партії" – 10%.

За словами глави INSA Германа Бінкерта, для формування уряду в землі Бранденбург AfD не має потенційних партнерів по коаліції, незважаючи на найбільший рейтинг.

Раніше представник AfD Роберт Сессельманн переміг у другому турі виборів голови району Зоннеберг у федеральній землі Тюрінгія.

Нагадаємо, підтримка німецьких правопопулістів "Альтернатива для Німеччини" досягла найвищого показника за час опитувань.

Водночас за даними опитування INSA, 15% респондентів готові емігрувати, якщо канцлером стане представник AfD.