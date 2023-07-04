В Германии ультраправая AfD стала лидером опросов в земле Бранденбург

Ультраправая популистская "Альтернатива для Германии" (AfD), которая выступает против поддержки Украины и за выход Германии из ЕС, стала первой по итогам опроса поддержки политических партий в федеральной земле Бранденбург.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует опрос Института исследования общественного мнения INSA, проведенный для Bild.

Отмечается, что если бы выборы в земле состоялись в следующее воскресенье, AfD набрала бы 28% голосов, что больше, чем у любой другой партии.

Если сравнивать с результатами выборов в земле Бранденбург в 2019 году, поддержка AfD выросла на 4,5 процентных пункта. При этом Социал-демократическая партия (СДПГ) получила 21% голосов, что на пять процентных пунктов меньше их результата на выборах.

Свои позиции укрепил Христианско-демократический союз (ХДС), набрав 18%. Поддержка "Зеленых" составляет 9%, тогда как "Левой партии" – 10%.

По словам главы INSA Германа Бинкерта, для формирования правительства в земле Бранденбург AfD не имеет потенциальных партнеров по коалиции, несмотря на самый большой рейтинг.

Ранее представитель AfD Роберт Сессельманн победил во втором туре выборов главы района Зоннеберг в федеральной земле Тюрингия.

Напомним, поддержка немецких правопопулистов "Альтернатива для Германии" достигла самого высокого показателя за время опросов.

В то же время, согласно даным опроса INSA, 15% респондентов готовы емигрировать, если канцлером станет представитель AfD.