Литовські поліцейські відмовились від проведення страйку на час саміту НАТО

Профспілка поліцейських Литви у вівторок заявила, що не буде влаштовувати пікетувати під час саміту НАТО у Вільнюсі після досягнення домовленості з Міністерством внутрішніх справ про розрахунок робочого часу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За словами голови профспілки литовських поліцейських Роми Катініене, на переговорах з міністерством вдалося домовитись про прийнятний облік робочого часу.

"Згідно з домовленістю, досягнутою сьогодні на комітеті управління Департаменту поліції із заступником міністра внутрішніх справ Віталіюсом Дмітрієвасом і керівництвом поліції, співробітники працюватимуть по вісім годин, а весь інший час, зокрема прибуття на службу, буде зараховуватися і оплачуватися як понаднормовий", – зазначає вона.

Також у МВС Литви пообіцяли окремі рішення щодо додаткової винагороди співробітників, які залишаться працювати на своїх ділянках під час проведення заходів.

Про ймовірність протесту поліцейських у Литві профспілка вперше оголосила минулого місяця, посилаючись на невирішеність питання про компенсацію їхньої понаднормової роботи.

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Для охорони саміту залучать три тисячі військовослужбовців із армії Литви, також прибуде близько тисячі військових із країн Альянсу.

На час заходу Литва відновила контроль на кордонах із країнами Шенгенської зони, Німеччина почала розгортання системи протиповітряної оборони Patriot, а Іспанія відправила зенітно-ракетний комплекс NASAMS