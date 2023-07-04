Литовские полицейские отказались от проведения забастовки на время саммита НАТО

Профсоюз полицейских Литвы во вторник заявил, что не будет устраивать пикеты во время саммита НАТО в Вильнюсе после достижения договоренности с Министерством внутренних дел о расчете рабочего времени.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По словам председателя профсоюза литовских полицейских Ромы Катиниене, на переговорах с министерством удалось договориться о приемлемом учете рабочего времени.

"Согласно договоренности, достигнутой сегодня на комитете управления Департамента полиции с заместителем министра внутренних дел Виталиюсом Дмитриевасом и руководством полиции, сотрудники будут работать по восемь часов, а все остальное время, в том числе прибытие на службу, будет засчитываться и оплачиваться как сверхурочное", – отмечает она.

Также в МВД Литвы пообещали отдельные решения относительно дополнительного вознаграждения сотрудников, которые останутся работать на своих участках во время проведения мероприятий.

О вероятности протеста полицейских в Литве профсоюз впервые объявил в прошлом месяце, ссылаясь на нерешенность вопроса о компенсации их сверхурочной работы.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Для охраны саммита привлекут три тысячи военнослужащих из армии Литвы, также прибудет около тысячи военных из стран Альянса.

На время саммита Литва возобновила контроль на границах со странами Шенгенской зоны. Германия начала развертывание системы противовоздушной обороны Patriot, а Испания отправила зенитно-ракетный комплекс NASAMS.