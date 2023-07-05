В Европарламенте требуют санкций против лидера боснийских сербов Додика

Трое ведущих депутатов Европейского парламента в среду в совместном заявлении призвали к введению санкций против Милорада Додика – лидера Республики Сербской, неоднократно объявлявшего о своих сепаратистских намерениях.

Текст заявления есть в распоряжении "Европейской правды".

Соавторами призыва к введению санкций против Додика являются председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макалистер, постоянный докладчик по вопросам Боснии и Герцеговины Паулу Ранжел и председатель парламентской делегации по связям с Боснией и Герцеговиной и Косово Ромео Франц.

В заявлении евродепутаты осуждают последние решения Народной скупщины Республики Сербской игнорировать решение Конституционного суда Боснии и Герцеговины и прекратить публикацию законов и других нормативных актов Высокого представителя БиГ.

"В свете крайне провокационной реакции президента Додика и других высокопоставленных чиновников Республики Сербской на эти решения срочно нужны дополнительные действия со стороны Европейского Союза", – отмечают они.

Депутаты напомнили, что Европарламент неоднократно призывал Совет ЕС принять конкретные, целенаправленные меры против "тех, кто продолжает сознательно и систематически подрывать конституционный и территориальный порядок Боснии и Герцеговины на словах и на деле".

"Пришло время для ЕС и его государств-членов наконец ввести целевые санкции против Милорада Додика, который уже находится под санкциями США и Великобритании, а также, при необходимости, против его союзников на двустороннем уровне", – подчеркнули они.

На прошлой неделе международный наблюдатель за миром в Боснии, Высокий представитель Кристиан Шмидт аннулировал два закона, которые парламент боснийских сербов принял вопреки конституции и условиям мирного соглашения, положившего конец войне в этой балканской стране в 1990-х годах.

Подробнее об угрозе распада Боснии и Герцеговины читайте в статье Кризис по методичкам Кремля: сможет ли ЕС остановить сепаратистов в Боснии и Герцеговине.