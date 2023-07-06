Блинкен попытался убедить Турцию одобрить вступление Швеции в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, во время которого, в частности, обсуждали вопрос вступления Швеции в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера.

Блинкен и Фидан говорили о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, а также о важности сохранения единства Альянса.

"Блинкен подчеркнул важность единства НАТО в такое критическое время и призвал Турцию поддержать вступление Швеции в Альянс уже сейчас", – говорится в заявлении.

Кроме того, во время разговора Блинкен обсудил с Фиданом важность продолжения Черноморской зерновой инициативы.

Президент Турции Эрдоган ранее заявлял, что пока не будет поддерживать присоединение Швеции к НАТО.

По неофициальной информации, Анкара якобы требует от Швеции выдать или выслать подозреваемых курдских сепаратистов до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

В то же время Венгрия заявляет, что координируется с Турцией в вопросе ратификации вступления Швеции в НАТО.