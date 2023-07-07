У Білому домі стежать за групою Вагнера, але не знають, де Пригожин

У Білому домі заявили, що США стежать за переміщенням найманців російської групи Вагнера.

Як пише "Європейська правда", про це у спілкуванні із журналістами на борту Air Force One на шляху до штату Південна Кароліна заявив заступник речниці Білого Дому Ендрю Бейтс.

"Ми продовжуємо стежити за групою Вагнера, як ми вже всім вам повідомили…Вони скоюють широкий спектр злочинів у країнах, де вони діють", – зазначив Бейтс, коментуючи заяву самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка про те, що наразі на території країни немає ні найманців ПВК "Вагнер", ні їхнього ватажка Євгенія Пригожина.

Водночас він сказав, що не має нових даних про те, де перебувають Пригожин чи "вагнерівці".

"Але я не маю жодних нових подробиць про місцезнаходження Пригожина чи групи Вагнера", – зазначив Бейтс.

За домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії Пригожин разом із частиною своїх найманців мав вирушити у Білорусь.

Як заявляв генсек НАТО Єнс Столтенберг, лише незначна частина "вагнерівців" вирушила до Білорусі.

У МВС Польщі поки що не підтвердили присутність бійців групи Вагнера в Білорусі, але ситуація може змінитись будь-якої миті.

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