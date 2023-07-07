Прем'єр Іспанії хоче дозволити жителям обирати місце для сонячних і вітрових електростанцій

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв закон, який дозволить жителям країни обирати місце розташування сонячних і вітрових електростанцій.

Про це, як інформує "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Згідно з його обіцянкою, мешканці зможуть розв'язувати питання розташування сонячних парків і вітрових електростанцій у своєму районі та отримувати частину прибутку, якщо його Соціалістична партія (PSOE) переможе на парламентських виборах 23 липня.

Зазначається, що будівництво багатьох запланованих фотовольтаїчних і вітрових електростанцій в країні затримується через протести людей, які живуть поблизу них, що робить це питання одним з найгостріших на виборах.

"Ми приймемо закон, який залучить місцевих жителів до вибору місця розташування фотовольтаїчних і вітрових електростанцій, що дозволить їм брати безпосередню участь в отриманні до 10% прибутку, який ті генерують", – заявив Санчес.

Водночас опозиційна Народна партія (PP), яка лідирує в опитуваннях громадської думки, заявила, що запровадить збір на проєкти з відновлюваної енергетики для покриття пов'язаних з ними адміністративних витрат.

Раніше мери 70 міст регіону Андалусія підписали листа, де закликали місцевий уряд підвищити прозорість і поліпшити планування проєктів з відновлюваної енергетики, заявивши, що поширення сонячних панелей і вітрогенераторів змінює сільський ландшафт.

Між тим, в іншому регіоні Іспанії, на північному заході Галісії відбувалися протести проти великих наземних і морських вітропарків, а екологічні організації оскаржили в суді проєкти з відновлюваної енергетики по всій Іспанії, стверджуючи, що ті загрожують живій природі.

Раніше Народна партія Іспанії (PP), яка лідирує в опитуваннях напередодні національних виборів цього місяця, пообіцяла у разі приходу до влади реформувати податкову систему і знизити податки для малозабезпечених верств населення.

Народна партія постійно лідирує в опитуваннях напередодні позачергових виборів 23 липня, призначених прем'єр-міністром Педро Санчесом 29 травня після того, як його партія та її лівий молодший партнер по коаліції Podemos показали погані результати на регіональних та муніципальних виборах.