Парламент Болгарии отклонил план пророссийской партии сорвать вступление страны в еврозону

Депутаты Национального собрания Болгарии в пятницу отклонили инициативу пророссийской партии "Возрождение" о проведении референдума по отклонению перехода на евро.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на News.bg.

После более чем трехчасовых дебатов депутаты Болгарии не одобрили предложение о проведении национального референдума с вопросом "Согласны ли вы с тем, чтобы болгарский лев был единственной официальной валютой в Болгарии до 2043 года?".

Против предложения "Возрождения" высказались 99 депутатов, за проголосовали только 68, еще 46 – воздержались во время голосования. Во время повторного голосования результат был почти таким же: 68 голосов "за", 98 голосов "против" и 46 голосов "воздержались".

Лидер пророссийской партии Костадин Костадинов после этого заявил, что во время голосования на самом деле возникла путаница, и в итоге было отклонено мнение юридического комитета не проводить референдум.

"Теперь, по состоянию на сейчас, окончательное решение в руках президента, который обязан выполнить закон и решение парламента и назначить референдум", – написал Костадинов в Facebook, хотя другого подтверждения его словам нет.

Болгария планировала ввести евро с 1 января 2024 года, но помешала политическая нестабильность, из-за которой в стране за последние два года состоялись четыре внеочередные выборы в парламент, а также несоответствие инфляционных критериев еврозоне.

В феврале в Еврокомиссии предположили, что Болгария может присоединиться к еврозоне с января 2025 года, если будет отвечать всем критериям вступления. Сейчас в стране работает проевропейское правительство, которое стремится воплотить свои обязательства перед ЕС.