Президент Фінляндії розповів про "новий вимір" дипломатичного протистояння з РФ

Фінський президент Сауле Нііністьо назвав неочікуваним рішення Росії закрити генеральне консульство Фінляндії в Санкт-Петербурзі, додавши, що Гельсінкі готують контрзаходи.

Про це Нііністьо сказав в інтерв’ю інформагенції STT, повідомляє "Європейська правда".

Президента Фінляндії попросили прокоментувати нещодавнє рішення Росії обмежити фінську дипломатичну присутність. Вислання дев'ятьох співробітників фінського посольства у Москві він назвав очікуваних, оскільки раніше Гельсінкі вдались до такого кроку.

Натомість оголошення про закриття генерального консульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі, за словами Нііністьо, було "абсолютно новим кроком".

"Це більше не є помстою Фінляндії, але Росія відкрила для себе абсолютно новий вимір", – сказав президент Фінляндії.

"Ми знаємо, що багато інших країн мали подібний досвід із Санкт-Петербургом. У цьому сенсі це не є унікальною несподіванкою. Але, звичайно, це сталося саме в такому контексті", – додав він.

Нііністьо відмовився розкривати можливі контрзаходи Фінляндії на рішення Росії, які наразі готуються, хоча раніше натякнув, що подібна доля може спіткати російське консульство в Турку.

Нагадаємо, російське Міністерство закордонних справ у четвер оголосило, що у відповідь на дії Фінляндії висилає дев'ятьох фінських дипломатів і зупинять роботу фінського генконсульства у Петербурзі.

Росія аргументувала своє рішення про висилку відповіддю на політику фінської влади: 6 червня Фінляндія вислала з країни дев'ятьох співробітників російського посольства через їхню розвідувальну діяльність.