Президент Финляндии рассказал о "новом измерении" дипломатического противостояния с РФ

Финский президент Сауле Ниинистьо назвал неожиданным решение России закрыть генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, добавив, что Хельсинки готовят контрмеры.

Об этом Ниинистьо сказал в интервью информагентству STT, сообщает "Европейская правда".

Президента Финляндии попросили прокомментировать недавнее решение России ограничить финское дипломатическое присутствие. Высылку девяти сотрудников финского посольства в Москве он назвал ожидаемой, поскольку ранее Хельсинки прибегли к такому шагу.

Зато объявление о закрытии генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, по словам Ниинистьо, было "совершенно новым шагом".

"Это больше не является местью Финляндии, но Россия открыла для себя совершенно новое измерение", – сказал президент Финляндии.

"Мы знаем, что многие другие страны имели подобный опыт с Санкт-Петербургом. В этом смысле это не является уникальной неожиданностью. Но, конечно, это произошло именно в таком контексте", – добавил он.

Ниинистьо отказался раскрывать возможные контрмеры Финляндии на решение России, которые сейчас готовятся, хотя ранее намекнул, что подобная судьба может постигнуть российское консульство в Турку.

Напомним, российское Министерство иностранных дел в четверг объявило, что в ответ на действия Финляндии высылает девять финских дипломатов и остановит работу финского генконсульства в Петербурге.

Россия аргументировала свое решение о высылке ответом на политику финских властей: 6 июня Финляндия выслала из страны девять сотрудников российского посольства из-за их разведывательной деятельности.