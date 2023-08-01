Глава МЗС Литви про "вагнерівців" у Білорусі: Треба готуватися до ризиків

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що перебування групи Вагнера у Білорусі створює безпекові ризики, до яких потрібно бути готовими.

Як пише "Європейська правда", про це литовський міністр сказав в інтерв’ю LRT, яке наводить Delfi.

Він назвав "вагнерівців" у Білорусі "додатковим фактором небезпеки", який створює нестабільність і погіршує ситуацію з безпекою.

"І всі аргументи, які нам публічно кажуть: що західна розвідка має "очі" і в Білорусі, і в Росії, що вони бачать усі рухи, що ми маємо бути спокійні, нічого не станеться раптово – рух групи Вагнера показує, що речі відбуваються раптово", – підкреслив Ландсбергіс.

Він також припустив, що Росія і Білорусь можуть взагалі не мати контролю над цим угрупуванням.

"Це дві нестабільні держави, і важко сказати, наскільки вони контролюють ці приватні армії і що вони можуть витворити. І ми маємо дуже чітко сформулювати перший посил: це фактор небезпеки, а другий – до цього треба бути готовими", – наголосив глава МЗС Литви.

Він закликав готуватися до можливих загроз і посилювати військовий потенціал.

Напередодні президент Литви Гітанас Науседа заявив, що присутність російських найманців "Вагнера" у Білорусі є серйозною загрозою.

Водночас глава литовського Міноборони Арвідас Анушаускас вважає, що "вагнерівці" у Білорусі суттєво не змінюють безпекову ситуацію для його країни.

В середині липня в Білорусі заявили про початок спільних з вагнерівцями навчань на полігоні "Брестський", що поруч з польським кордоном. За даними Держприкордонслужби України, станом на 22 липня у Білорусі перебували приблизно 5 тисяч російських найманців ПВК "Вагнер".

Повідомлялось також, що Варшава веде переговори з Латвією та Литвою щодо того, як реагувати на присутність найманців, а три країни допускають закриття кордонів із Білоруссю в разі потреби.