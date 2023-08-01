Глава МИД Литвы о "вагнеровцах" в Беларуси: Надо готовиться к рискам

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что пребывание группы Вагнера в Беларуси создает риски для безопасности, к которым нужно быть готовыми.

Как пишет "Европейская правда", об этом литовский министр сказал в интервью LRT, которое приводит Delfi.

Он назвал "вагнеровцев" в Беларуси "дополнительным фактором опасности", который создает нестабильность и ухудшает ситуацию с безопасностью.

"И все аргументы, которые нам публично говорят: что у западной разведки есть "глаза" и в Беларуси, и в России, что они видят все движения, что мы должны быть спокойны, ничего не произойдет внезапно – движение группы Вагнера показывает, что вещи происходят внезапно", – подчеркнул Ландсбергис.

Он также предположил, что Россия и Беларусь могут вообще не иметь контроля над этой группировкой.

"Это два нестабильных государства, и трудно сказать, насколько они контролируют эти частные армии и что они могут устроить. И мы должны очень четко сформулировать первый посыл: это фактор опасности, а второй – к этому надо быть готовыми", – подчеркнул глава МИД Литвы.

Он призвал готовиться к возможным угрозам и усиливать военный потенциал.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что присутствие российских наемников "Вагнера" в Беларуси представляет серьезную угрозу.

В то же время глава литовского Минобороны Арвидас Анушаускас считает, что "вагнеровцы" в Беларуси существенно не меняет ситуацию с безопасностью для его страны.

В середине июля в Беларуси заявили о начале совместных с вагнеровцами учений на полигоне "Брестский", что рядом с польской границей. По данным Госпогранслужбы Украины, по состоянию на 22 июля в Беларуси находились около 5 тысяч российских наемников ЧВК "Вагнер".

Сообщалось также, что Варшава ведет переговоры с Латвией и Литвой относительно того, как реагировать на присутствие наемников, а три страны допускают закрытие границ с Беларусью в случае необходимости.