Прокатні самокати Парижа після заборони переїдуть в інші міста та за кордон
Увесь парк прокатних електросамокатів Парижа переїде до інших міст та за кордон після референдуму, на якому більшість парижан проголосували за їхню заборону.
Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".
Двоє з трьох операторів прокатних компаній, які працювали у Парижі – Dott і Lime – оголосили, що 15 000 їхніх електросамокатів переїдуть з французької столиці до інших міст, таких як Лілль та Бордо, або поповнять парк самокатів у низці міст за кордоном – в Лондоні, Копенгагені, Тель-Авіві.
Виводити їх з вулиць Парижа почали ще в середині липня.
Водночас оператори не йдуть із французької столиці повністю і продовжать пропонувати прокат велосипедів.
Нагадаємо, у квітні парижани проголосували на референдумі за заборону прокатних електросамокатів через небезпеку, яку вони створюють для пішоходів.
Поштовхом до цього став черговий рекорд за кількістю ДТП за участю електросамокатів - у 2022 році в Парижі постраждали майже пів тисячі людей і троє загинули.
Заборона набуде чинності з 1 вересня і покладе край 5-річній історії прокатних самокатів у французькій столиці. Париж став першою європейською столицею, що пішла на такий крок.
У червні правила користування електросамокатами посилив Вільнюс, про такі кроки задумалися також у Фінляндії.