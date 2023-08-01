Прокатные самокаты Парижа после запрета переедут в другие города и за границу

Весь парк прокатных электросамокатов Парижа переедет в другие города и за границу после референдума, на котором большинство парижан проголосовали за их запрет.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Два из трех операторов прокатных компаний, которые работали в Париже – Dott и Lime – объявили, что 15 000 их электросамокатов переедут из французской столицы в другие города, как Лилль и Бордо, или пополнят парк самокатов в ряде городов за рубежом – Лондоне, Копенгагене, Тель-Авиве.

Выводить их с улиц Парижа начали еще в середине июля.

В то же время операторы не уходят из столицы полностью и продолжат предлагать прокат велосипедов.

Напомним, в апреле парижане проголосовали на референдуме за запрет прокатных электросамокатов из-за опасности, которую они создают для пешеходов.

Толчком к этому стал очередной рекорд по количеству ДТП с участием электросамокатов – в 2022 году в Париже пострадали почти полтысячи человек и трое погибли.

Запрет вступит в силу с 1 сентября и положит конец 5-летней истории прокатных самокатов во французской столице. Париж стал первой европейской столицей, которая пошла на такой шаг.

Напомним, в июне правила пользования электросамокатами ужесточил Вильнюс, о таких шагах задумались также в Финляндии.