В Польше поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде, много пострадавших

Около 20 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика на железнодорожном переезде под польской столицей Варшавой.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел утром 11 августа под городом Плонск, что на северо-запад от Варшавы. Водитель фуры не заметил приближения поезда и выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, где столкнулся с так называемым рельсовым автобусом.

От удара вагон сошел с рельсов, но не перевернулся, фура также сильно пострадала.

На месте продолжается спасательная операция. Одного человека с тяжелыми травмами срочно госпитализировали, другим оказывают первую помощь на месте. Всего пострадали около 20 человек, среди них машинист и начальник поезда.

Движение на железнодорожной линии Насель-Серпц из-за аварии будет заблокировано минимум на несколько часов.

Напомним, в Швеции на этой неделе поезд сошел с рельсов из-за разрушений, вызванных непогодой, а в Молдове сошли с рельсов украинские вагоны с зерном.