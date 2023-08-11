В Польше поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде, много пострадавших
Пятница, 11 августа 2023, 11:46
Около 20 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика на железнодорожном переезде под польской столицей Варшавой.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел утром 11 августа под городом Плонск, что на северо-запад от Варшавы. Водитель фуры не заметил приближения поезда и выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, где столкнулся с так называемым рельсовым автобусом.
От удара вагон сошел с рельсов, но не перевернулся, фура также сильно пострадала.
На месте продолжается спасательная операция. Одного человека с тяжелыми травмами срочно госпитализировали, другим оказывают первую помощь на месте. Всего пострадали около 20 человек, среди них машинист и начальник поезда.
Движение на железнодорожной линии Насель-Серпц из-за аварии будет заблокировано минимум на несколько часов.
Напомним, в Швеции на этой неделе поезд сошел с рельсов из-за разрушений, вызванных непогодой, а в Молдове сошли с рельсов украинские вагоны с зерном.