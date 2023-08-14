Глава Мін’юсту Нідерландів очолила партію Рютте після його відставки

Міністерка юстиції Нідерландів Ділан Єшильгьоз-Зегеріус стала новою главою Народної партії за свободу і демократію (VVD) замість Марка Рютте, який оголосив про рішення піти з політики.

Про це у Twitter повідомила партія VVD, пише "Європейська правда".

Водночас у своєму акаунті в Twitter 46-річна міністерка подякувала за довіру, зауваживши, що це "величезна честь бути лідером VVD".

Enorme eer om de lijsttrekker van de @VVD te mogen zijn. Dank voor het vertrouwen! En nu met veel energie aan de slag, er is een hoop te doen! 🧡 pic.twitter.com/YN25yRCL77 — Dilan Yesilgöz – Zegerius (@DilanYesilgoz) August 14, 2023

"А тепер працювати з великою енергією, адже попереду ще багато роботи!", – додала Єшильгьоз-Зегеріус.

Раніше міністерка заявила про готовність обійняти цю посаду та в разі успіху партії на виборах стати прем’єр-міністром.

До того, як очолити міністерство юстиції, Єшильгьоз-Зегеріус була депутаткою парламенту з 2017 по 2021 рік і державною секретаркою з економічних питань та кліматичної політики з 2021 по 2022 рік.

Єшильгьоз-Зегеріус – дочка курдського політичного біженця з Туреччини, який прибув до Нідерландів як шукач притулку, коли вона була ще дитиною.

На початку липня уряд Нідерландів на чолі з Марком Рютте розпався через незгоду окремих партій коаліції з посиленням міграційної політики, що передбачала б можливе розлучення сімей шукачів притулку.

Після відставки свого уряду Рютте заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на п'ятий термін і піде з політики після парламентських виборів у листопаді.

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