Глава Минюста Нидерландов возглавила партию Рютте после его отставки

Министр юстиции Нидерландов Дилан Ешильгьоз-Зегериус стала новой главой Народной партии за свободу и демократию (VVD) вместо Марка Рютте, который объявил о решении уйти из политики.

Об этом в Twitter сообщила партия VVD, пишет "Европейская правда".

В то же время в своем аккаунте в Twitter министр поблагодарила за доверие, отметив, что это "огромная честь быть лидером VVD".

Enorme eer om de lijsttrekker van de @VVD te mogen zijn. Dank voor het vertrouwen! En nu met veel energie aan de slag, er is een hoop te doen! 🧡 pic.twitter.com/YN25yRCL77 — Dilan Yesilgöz – Zegerius (@DilanYesilgoz) August 14, 2023

"А теперь работать с большой энергией, ведь впереди еще много работы!", – добавила Ешильгьоз-Зегериус.

Ранее министр заявила о готовности занять эту должность и в случае успеха партии на выборах стать премьер-министром.

До того, как возглавить министерство юстиции, Ешильгьоз-Зегериус была депутатом парламента с 2017 по 2021 год и государственным секретарем по экономическим вопросам и климатической политике с 2021 по 2022 год.

Ешильгьоз-Зегериус – дочь курдского политического беженца из Турции, который прибыл в Нидерланды как искатель убежища, когда она была еще ребенком.

В начале июля правительство Нидерландов во главе с Марком Рютте распалось из-за несогласия отдельных партий коалиции с ужесточением миграционной политики, которая предусматривала бы возможный развод семей соискателей убежища.

После отставки своего правительства Рютте заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пятый срок и уйдет из политики после парламентских выборов в ноябре.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Ультраправая отставка: почему уходит из политики лидер Нидерландов, который поддержал Украину.