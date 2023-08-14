Молдова выйдет из соглашения по разоружению в рамках СНГ

Правительство Молдовы одобрило проект постановления о денонсации соглашения о консультационной комиссии по вопросам разоружения в рамках СНГ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает point.md.

По словам министра обороны Анатолия Носатого, Кишинев не участвует в обсуждении военных и военно-политических вопросов в рамках СНГ согласно постановлению парламента от 1994 года.

"Кроме того, Республика Молдова придерживается международных обязательств и выполняет международные документы в сфере разоружения, в частности договор об условных вооружениях в Европе", – подчеркнул он.

Ожидается, что проект постановления о денонсации соглашения передадут на рассмотрение в парламент.

Ранее сообщалось, что правительство Молдовы решило выйти еще из семи соглашений в рамках Содружества независимых государств.

Перед этим денонсировали два соглашения о военном сотрудничестве с СНГ и Конвенцию о Межпарламентской ассамблее СНГ.

Напомним, Молдова до сих пор остается членом СНГ, однако в апреле в стране начали процесс денонсации некоторых договоров в рамках Содружества.

В марте 2022 года после подачи заявки на вступление в ЕС президент Майя Санду отметила, что страна выберет время для выхода из СНГ, когда Молдова достигнет "достаточного прогресса на европейском пути".