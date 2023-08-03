Молдова денонсує ще сім угод СНД

Уряд Молдови вирішив вийти ще з семи угод в рамках Співдружності незалежних держав.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили у пресслужбі уряду.

Більшість угод стосуються енергетичної сфери. Це угода про координацію відносин між державами СНД у сфері електроенергії 1992 року; про забезпечення паралельної роботи енергосистем країн-учасниць СНД 1998 року; про транзит енергоресурсів та електроенергії 2000 року; про узгоджену політику у сфері транзиту нафти і нафтопродуктів по магістральних трубопроводах 1996 року.

Також Кишинів вийде з рішення ради керівників урядів держав-членів про встановлення єдиного часу підвищення індексів приладів обліку електроенергії, що передається по міждержавних ЛЕП, 2006 року, і про забезпечення єдності вимірів часу і частоти 1992 року.

Ще одна угода стосується повернення культурних та історичних пам’яток у держави походження 1992 року.

Перед цим у Молдові денонсували дві угоди про військову співпрацю з СНД та Конвенцію про Міжпарламентську асамблею СНД.

Нагадаємо, Молдова досі залишається членом СНД, проте у квітні в країні почали процес денонсації деяких договорів у межах Співдружності незалежних держав.

У березні 2022 року після подання заявки на вступ до ЄС президентка Мая Санду зазначила, що країна обере час для виходу з СНД, коли Молдова досягне "достатнього прогресу на європейському шляху".

Водночас соцопитування свідчать, що половина громадян Молдови проти виходу з СНД і 60% – проти вступу в НАТО.