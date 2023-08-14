Держдеп США: Дії РФ в Україні можна розглядати як геноцид, але треба вивчити докази

Посол США з особливих доручень глобального кримінального правосуддя, представниця Держдепу Бет ван Скаак вважає, що частину дій Росії в Україні можна розглядати як геноцид, однак для висунення звинувачення у його скоєнні все ще потрібно вивчити докази.

Про це вона заявила в інтерв’ю "Бабелю", пише "Європейська правда".

Ван Скаак зауважила, що злочин геноциду важко довести, тому що "потрібно мати докази того, що злочинці діють з наміром знищити захищену групу, повністю або частково".

"Але всі елементи, про які ви згадали, — безпричинне насильство, риторика деукраїнізації, русифікація дітей, яких депортували з України до Росії та Білорусі, ― це типи доказів і типи поведінки, які можна розглядати для звинувачення в геноциді", – сказала представниця Держдепу.

Вона висловила впевненість, що прокурори в Україні та інших країнах ретельно вивчають ці докази й визначають, можуть вони порушити справу про геноцид чи ні.

"Водночас поведінку, яка лежить в основі, наприклад, нападів на цивільне населення, сексуального насильства, переміщення дітей, також можна кваліфікувати як воєнні злочини та злочини проти людяності, що в кінцевому підсумку легше довести. І ще не відомо, чи прокурори вирішать висунути звинувачення в геноциді", – додала ван Скаак.

Вона також висловила сумнів у тому, що президент РФ Владімір Путін буде заарештований за злочини в Україні, поки він залишається на посаді глави держави.

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