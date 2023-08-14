Госдеп США: Действия РФ в Украине можно рассматривать как геноцид, но надо изучить доказательства

Посол США по особым поручениям глобального уголовного правосудия, представитель Госдепа Бет ван Скаак считает, что часть действий России в Украине можно рассматривать как геноцид, однако для выдвижения обвинения в его совершении все еще нужно изучить доказательства.

Об этом она заявила в интервью "Бабелю", пишет "Европейская правда".

Ван Скаак отметила, что преступление геноцида трудно доказать, потому что "нужно иметь доказательства того, что преступники действуют с намерением уничтожить защищенную группу, полностью или частично".

"Но все элементы, о которых вы упомянули, – беспричинное насилие, риторика деукраинизации, русификация детей, которых депортировали из Украины в Россию и Беларусь, – это типы доказательств и типы поведения, которые можно рассматривать для обвинения в геноциде", – сказала представитель Госдепа.

Она выразила уверенность, что прокуроры в Украине и других странах тщательно изучают эти доказательства и определяют, могут они возбудить дело о геноциде или нет.

"В то же время поведение, которое лежит в основе, например, нападений на гражданское население, сексуального насилия, перемещения детей, также можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности, что в конечном итоге легче доказать. И еще не известно, решат ли прокуроры выдвинуть обвинения в геноциде", – добавила ван Скаак.

Она также выразила сомнение в том, что президент РФ Владимир Путин будет арестован за преступления в Украине, пока он остается на посту главы государства.

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