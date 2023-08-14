Румунія не виявила морських мін на узбережжі після вибуху біля курорту

Військово-морські сили Румунії не виявили дрейфуючих морських мін після обстеження берегової лінії Чорного моря, де вранці пролунав вибух через імовірну детонацію іншої міни.

Про це йдеться в опублікованому в понеділок повідомленні штабу Військово-морських сил Румунії, яке цитує "Європейська правда".

Румунські військово-морські сили, як зазначається, обстежили морський простір поблизу узбережжя після повідомлень про вибух морської міни в районі хвилерізу курортного селища Костінешти та можливої дрейфуючої міни неподалік.

"Водолази-сапери та судно Берегової охорони здійснили спільну пошукову місію морського району поблизу берегової лінії Костінешти, в результаті якої не було виявлено жодної дрейфуючої морської міни", – йдеться в повідомленні.

До пошуків мін залучались тральник "Віце-адмірал Костянтин Белеску", вертоліт IAR Puma Naval і патрульний літак США, зазначає штаб румунських ВМС, додаючи, що подібні спостережні місії триватимуть і далі.

Як повідомлялось, зранку в понеділок у Румунії поблизу курортного селища Костінешті стався вибух у морі. Ймовірно, морська міна вдарилася об пірс і вибухнула, завдавши незначних пошкоджень, ніхто не постраждав.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах. З лютого минулого року румунські водолази знищили п'ять мін в зоні відповідальності ВМС Румунії.