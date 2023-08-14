Румыния не обнаружила морских мин на побережье после взрыва возле курорта

Военно-морские силы Румынии не обнаружили дрейфующих морских мин после обследования береговой линии Черного моря, где утром прогремел взрыв из-за вероятной детонации другой мины.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении штаба Военно-морских сил Румынии, которое цитирует "Европейская правда".

Румынские военно-морские силы, как отмечается, обследовали морское пространство вблизи побережья после сообщений о взрыве морской мины в районе волнореза курортного поселка Костинешты и возможной дрейфующей мины неподалеку.

"Водолазы-саперы и судно Береговой охраны осуществили совместную поисковую миссию морского района вблизи береговой линии Костинешты, в результате которой не было обнаружено ни одной дрейфующей морской мины", – говорится в сообщении.

К поискам мин привлекались тральщик "Вице-адмирал Константин Белеску", вертолет IAR Puma Naval и патрульный самолет США, отмечает штаб румынских ВМС, добавляя, что подобные наблюдательные миссии будут продолжаться и дальше.

Как сообщалось, утром в понедельник в Румынии вблизи курортного поселка Костинешти произошел взрыв в море. Вероятно, морская мина ударилась о пирс и взорвалась, нанеся незначительные повреждения, никто не пострадал.

После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды обезвреживают мины, дрейфующие в их водах. С февраля прошлого года румынские водолазы уничтожили пять мин в зоне ответственности ВМС Румынии.