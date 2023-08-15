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На Сицилии возобновил работу аэропорт, который закрывали из-за извержения Этны

Вторник, 15 августа 2023, 10:33

Аэропорт сицилийского города Катания снова готов принимать и отправлять рейсы после перерыва 14 августа, когда его закрыли из-за извержения вулкана.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Утром администрация объявила, что аэропорт Фонтанаросса открылся с 6 часов утра и пассажиры могут проверить у авиакомпаний статус своих рейсов.

Перед этим аэропорт был закрыт с 5 часов утра понедельника в связи с активизацией извержения вулкана Этна. Все отправления из Катании отменили, а прибывающие рейсы направили в Трапани или Комизо.

Работу аэропорта приостанавливали также в мае после того, как Этна выбросила вулканический пепел на взлетно-посадочные полосы аэропорта.

Впоследствии работа аэропорта остановилась на длительное время после пожара в терминале.

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