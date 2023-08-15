Во Франции вынуждены вырубить виноградники из-за падения спроса на красное вино

Во французском регионе Бордо виноделы собираются избавиться от тысяч гектаров виноградников из-за сокращения спроса и трудностей, обусловленных изменениями климата.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Бордо известен как один из ключевых винодельческих регионов Франции, продукция которого высоко ценится. Но на фоне существенного снижения потребления красного вина, сокращения спроса из Китая и удорожания стоимости производства из-за изменения климата местные производители начинают сокращать насаждения.

Тенденция к падению потребления красного вина во Франции продолжается уже не первое десятилетие. Элитные сорта по-прежнему находят своего покупателя, но спрос на более массово доступное красное вино снизился. Вследствие этого снизились и цены. Для многих производителей оказалось выгоднее сократить площади своих виноградников и получить компенсации.

Франция как раз запускает специальную программу субсидий для виноделов, которые решат перепрофилировать свои земельные участки под другие культуры, а нераспроданное вино – превратить в другую продукцию. За каждый гектар выкорчеванных виноградников можно будет получить около 6000 евро.

В департаменте Жиронда зарегистрировали уже более 1000 предварительных заявок. Около трети этих виноделов планируют полностью избавляться от винограда, а остальные – сократить производство и сосредоточиться на винах высшего качества, которые, соответственно, будут продаваться дороже.

Виноделов возмущает ситуация, когда из-за низкого спроса им приходится снижать цены настолько, что высококачественное вино может продаваться по 2 евро за бутылку. По их мнению, это обесценивает их труд и уничтожает имидж Бордо как элитного винодельческого региона.

Данные министерства сельского хозяйства свидетельствуют, что во второй половине 2022 года цены на красные вина из Бордо упали на 21% по сравнению со средними ценами за последние 5 лет. Одновременно цены на белое вино немного выросли.

До пандемии коронавируса Китай был основным направлением экспорта, но с 2020 года и до недавнего времени перестал покупать вино. С тех пор как продажи возобновились, они еще не вышли на прежний уровень.

В 2021 году французские виноделы объявили об "исторически низком" объеме производства из-за совокупности неблагоприятных обстоятельств.

Напомним, Финляндия хочет добиваться признания в ЕС статуса страны-производителя вина.

Первые места по объемам производства вин среди стран Евросоюза в 2021 году занимали Испания, Италия и Франция.