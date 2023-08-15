Трамп обещает показать отчет, который оправдает его вмешательство в выборы в Джорджии

Бывший президент США Дональд Трамп, которому во вторник объявили обвинения в связи с попыткой повлиять на результаты выборов в штате Джорджия, обещает показать отчет с доказательствами собственной невиновности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в собственной соцсети Truth Social, реагируя на объявление обвинений.

Американский экс-президент анонсировал, что в понедельник, 21 августа, в 18:00 по Киеву в своем гольф-клубе в штате Нью-Джерси будет представлен "большой, сложный, подробный, но неопровержимый ОТЧЕТ о фальсификации президентских выборов, состоявшейся в Джорджии".

"По результатам этого итогового отчета все обвинения против меня и других должны быть сняты – будет полное оправдание!" – добавил Трамп.

В понедельник вечером экс-президенту США официально объявили четвертое уголовное обвинение относительно попытки изменить свое поражение на выборах в штате Джорджия. Кроме Трампа, в деле фигурируют еще 18 человек, в том числе его адвокаты Руди Джулиани и Джон Истмен и тогдашний руководитель аппарата в Белом доме Марк Медоуз.

Трампу предъявили обвинения по 13 пунктам, среди которых шесть – по сговору с несколькими соратниками по использованию фальшивых избирателей; по судебному иску Трампа и Истмена на основе ложных документов, где они утверждали, что тысячи избирателей проголосовали незаконно, хотя это была неправда.

Напомним, в начале августа Трампу объявили обвинения по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Ему выдвигают четыре пункта обвинений: заговор с целью введения в заблуждение Соединенных Штатов; заговор с целью препятствования официальному расследованию; препятствование и попытка препятствования официальному расследованию; и заговор с целью нарушения прав.

Сам Трамп утверждает, что ему может грозить до 561 года заключения по всем выдвинутым против него обвинениям. Он не признал своей вины по обвинениям по делу о штурме Капитолия, как и по двум предыдущим уголовным делам.

Подробнее о последнем деле в отношении Трампа читайте в материале "ЕвроПравды".