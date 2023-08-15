Лідерка Гагаузії готова до поступок для затвердження Виконкому

Новообраний башкан автономного регіону Молдови Гагаузія Євгенія Гуцул заявила про готовність до компромісів з депутатами Народних зборів для затвердження Виконавчого комітету.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала телеканалу "Россия-24", повідомляє noi.md.

Не уточнюючи деталей, Гуцул пообіцяла, що вона "піде на поступки" та "виправить те, що вони (депутати) вважають помилкою".

Раніше повідомлялося, що депутати Народних зборів автономного регіону Молдови Гагаузія вдруге не затвердили структуру виконкому через помилку голови регіону.

На засіданні 11 серпня 18 депутатів Народних зборів проголосували проти затвердження структури виконкому, а решта утрималися.

На голосування новообрана башкан Гагаузії Євгенія Гуцул висунула ту ж структуру виконкому, яку депутати не підтримали у першому голосуванні: до структури вона знову включила голів районів, проте до структури мають входити управління та адміністрації районів, а до складу виконкому – керівники управлінь та районів.

Законодавство передбачає, що у разі двох невдалих спроб затвердити виконком башкан може розпустити Національні збори.

Проте віцеспікер Національних зборів Георгій Лейчу раніше заявив, що голосування за структуру виконкому не можна вважати спробою затвердження виконкому, тому що Національні збори не перейшли до обговорення персонального складу виконкому.

Нагадаємо, у Гагаузії 14 травня відбувся другий тур виборів глави регіону. За даними Центрвиборчкому, перемогу здобула кандидатка від партії "Шор" Євгенія Гуцул. Церемонія її інавгурації пройшла із порушеннями процедур. Згодом членів виконавчого комітету замість башкана представляв Ілан Шор.

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