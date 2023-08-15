Лидер Гагаузии готова к уступкам для утверждения Исполкома

Новоизбранный башкан автономного региона Молдовы Гагаузия Евгения Гуцул заявила о готовности к компромиссам с депутатами Народного собрания для утверждения Исполнительного комитета.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала телеканалу "Россия-24", сообщает noi.md.

Не уточняя деталей, Гуцул пообещала, что она "пойдет на уступки и исправит то, что они (депутаты) считают ошибкой".

Ранее сообщалось, что депутаты Народного собрания автономного региона Молдовы Гагаузия во второй раз не утвердили структуру исполкома из-за ошибки главы региона.

На заседании 11 августа 18 депутатов Народного собрания проголосовали против утверждения структуры исполкома, а остальные воздержались.

На голосование новоизбранный башкан Гагаузии Евгения Гуцул выдвинула ту же структуру исполкома, которую депутаты не поддержали в первом голосовании: в структуру она снова включила глав районов, однако в структуру должны входить управления и администрации районов, а в состав исполкома – главы управлений и председатели районов.

Законодательство предусматривает, что в случае двух неудачных попыток утвердить исполком башкан может распустить Национальное собрание.

Однако вице-спикер Национального собрания Георгий Лейчу ранее заявил, что голосование за структуру исполкома нельзя считать попыткой утверждения исполкома, потому что Национальное собрание не перешло к обсуждению персонального состава исполкома.

Напомним, в Гагаузии 14 мая состоялся второй тур выборов главы региона. По данным Центризбиркома, победу одержала кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул. Церемония ее инаугурации прошла с нарушениями процедур. Позже членов исполнительного комитета вместо башкана представлял Илан Шор.

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