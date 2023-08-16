Президент Хорватии назвал задержанных в Греции футбольных фанатов "военнопленными"

Президент Хорватии Зоран Миланович прокомментировал задержание в Греции хорватских футбольных болельщиков после массовых столкновений в Афинах, закончившихся смертью 29-летнего фаната греческого клуба АЕК.

Заявление Милановича приводит Jutarnji list, сообщает "Европейская правда".

"У Греции есть своя процедура, но я президент Хорватии, я субъективен и эгоистичен, когда речь идет о сотне хорватских заключенных. Эти люди в плену, как на войне. Это не имеет ничего общего с законом", – говорится в заявлении хорватского президента.

Он отметил, что властям Греции было недостаточно предварительного пятидневного задержания болельщиков, чтобы определить, кто именно является ответственным за убийство, и всех задержанных фанатов отправили в следственные изоляторы по всей стране.

"С этими людьми обращались как с военнопленными", – добавил Миланович.

По его словам, хорватских болельщиков посадили под стражу и "разбросали по всей Греции, чтобы их били и насиловали".

"Это не имеет ничего общего с демократией, уважением к правам человека. Если это ЕС, то лучше, чтобы его сегодня не было", – добавил Миланович.

Напомним, 8 августа из-за насилия отборочный матч Лиги чемпионов между АЕК и загребским "Динамо" отменил руководящий футбольный орган Европы УЕФА.

Перед этим сообщалось, что группа из 150 загребских ультрас напала на греческих болельщиков вблизи стадиона АЕК. Во время атаки один человек погиб в результате ножевых ранений. Сейчас ведется следствие.

14 августа стало известно, что греческие власти решили задержать всех 105 футбольных фанатов, подозреваемых в причастности к массовым столкновениям в Афинах, которые закончились смертью 29-летнего фаната АЕК.

В мае в Неаполе во время футбольных празднований застрелили сына босса мафии.