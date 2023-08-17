В Марсель перебрасывают элитное подразделение полиции для борьбы с наркоторговцами

Во Франции бойцы Восьмой роты республиканской безопасности (CRS 8) направляются в Марсель для операции против наркоторговцев.

Об этом в Twitter написал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, сообщает "Европейская правда".

"По моему поручению CRS 8 будет развернут в Марселе для проведения целевых операций против наркоторговцев в течение следующих нескольких дней", – отметил он.

Sur mon instruction, la CRS 8 sera déployée en renfort à Marseille afin d’y mener des opérations ciblées contre les trafics de drogue au cours des prochains jours. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 17, 2023

По данным Le Monde, в августе в Марселе обострились кровавые столкновения между кланами наркоторговцев. С начала месяца в городе застрелили семерых мужчин в возрасте от 21 до 39 лет.

В местной полиции насчитали 68 перестрелок с начала года, в результате которых погибло около 30 человек. Случаи насилия уже превысили показатели прошлого года.

В Марселе войну между собой ведут два мощных клана – DZ Mafia и Yoda. Эти два клана, которые боролись за прибыльный рынок в городке Ла Патернель, удобно расположенном вблизи автомагистралей, втянули в свои территориальные споры около двадцати других крупных сетей.

Считается, что война между этими кланами является причиной 80% убийств, совершенных с начала года.

Лидеры обоих кланов идентифицированы, но арестовать их не удается. В то же время некоторые из их родственников были убиты.

Элитное подразделение CRS 8 было создано по приказу нынешнего главы МВД в 2021 году. Оно специализируется на пресечении уличного насилия и борьбе с организованной преступностью.

Ранее сообщалось, что глава Федеральной полиции Швейцарии Николетта Делла Валле сетует на недостаточное количество финансирования и правоохранителей для борьбы с итальянской мафией.

А в июне на территории Европы провели масштабную операцию и ликвидировали жестокую албанскую сеть наркоторговли, которая охватывала Германию, Италию и Нидерланды.