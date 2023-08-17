Каталонские сепаратисты помогли избрать спикера парламента Испании

Нижняя палата парламента Испании избрала спикером социалистку Франсину Арменголь при поддержке других партий, чьи голоса будут необходимы для формирования коалиционного правительства во главе с социалистами (PSOE).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

За Арменголь проголосовали 178 депутатов из 350. Она заручилась решающей поддержкой семи депутатов от прокаталонской партии за независимость Junts.

Соглашение Junts с PSOE может свидетельствовать о готовности сепаратистов поддержать кандидатуру и.о. премьер-министра Педро Санчеса на новый срок после безрезультатных национальных выборов в прошлом месяце.

На выборах консервативная Народная партия получила больше мест, чем социалисты, но не обеспечила себе абсолютного большинства и, похоже, не имеет достаточной поддержки для формирования правительства.

Примечательно, что Арменголь возглавляла каталоноязычный регион Балеарских островов, в который входят популярные среди туристов острова Майорка, Ибица, Менорка и Форментера, с 2015 по июнь 2023 года, одновременно управляя в коалиции с леворадикальной партией "Подемос" и регионалистской партией "За Майорку".

Ранее сообщалось, что консервативная Народная партия Испании считает, что может выйти из политического тупика и сформировать правительство после того, как ультраправая партия Vox намекнула, что не будет настаивать на участии в коалиции в обмен на свою поддержку.

Как известно, на парламентских выборах в Испании, состоявшихся 23 июля, Социалистическая рабочая партия премьера (PSOE) заняла второе место, получив 121 мандат, уступив консервативной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо со 137 мандатами.

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