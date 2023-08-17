Каждый третий избиратель Германии хотя бы раз думал голосовать за ультраправых

Каждый пятый избиратель в ФРГ (20%), имеющий право голоса, сейчас проголосовал бы за ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), однако такой вариант голосования рассматривало для себя большее количество людей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует опрос института исследования общественного мнения INSA, проведенный по заказу Bild.

Согласно опросу, каждый третий избиратель с правом голоса по крайней мере один раз рассматривал возможность проголосовать за ультраправую партию. Наибольшую поддержку АдГ имеет среди 30-39-летних людей – 44%.

Исследование свидетельствует, что ультраправые имеют большой потенциал особенно среди неквалифицированных работников, в частности 71% избирателей, которые имеют право голоса, но не имеют аттестата об окончании школы, уже думали о том, чтобы проголосовать за ультраправую партию. На втором месте – избиратели, которые имеют право голоса, но еще ходят в школу (61%).

По данным INSA, 12% респондентов хотят проголосовать на следующих выборах (Бундестаг, Ландтаг) за AдГ в знак протеста против текущей политики правительства. Особенно выражены протестные настроения среди молодежи в возрасте от 18 до 25 лет – 22%.

Накануне сообщалось, что почти 70% немцев недовольны тем, как функционирует государство, и эти показатели являются самыми высокими за время опроса.

Напомним, другие опросы показали, что большинство жителей Германии выступает против участия AfD в будущем правительстве, а в случае назначения ультраправого канцлера 15% немцев хотят эмигрировать.

Один из предыдущих опросов об оружии для Украины показал, что по этому вопросу мнения немецкого общества разделились.