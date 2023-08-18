Президент Словакии отрицает, что в стране была попытка "полицейского переворота"

Президент Словакии Зузана Чапутова ответила бывшему премьер-министру страны Роберту Фицо, который назвал вчерашние данные о расследовании дела о злоупотреблении властью и преступном сговоре "полицейским переворотом".

Об этом она сказала на заседании Совета безопасности Словакии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

"В Словакии не было никакого полицейского переворота", – подчеркнула Чапутова.

Она также рассказала о "лжи одной из политических партий", которая утверждала, что президент знала о расследовании ранее и давала указания по нему.

"Эта ложь также дополнит судебный иск, который я вскоре подам против Роберта Фицо", – подчеркнула Чапутова.

В то же время словацкий премьер-министр Людовит Одор заверил, что Словакия остается правовым государством. По его словам, нужно подождать, что скажут прокуратура и суды.

Заседание Совета безопасности началось в 8:00 утра и продолжалось около полутора часов.

На нем обсуждали резонансное дело о топ-коррупции времен экс-премьера Роберта Фицо. Бывшему и нынешнему руководителям спецслужб Словакии и еще пяти сотрудникам полиции и разведки предъявили обвинения в злоупотреблении властью и преступном сговоре.

Руководитель словацкой полиции Стефан Хамран в четверг объявил о расследовании двух дел, связанных с попыткой государственного переворота.

Фицо назвал обвинения "полицейским переворотом", потребовал отставки Хамрана, а также инициировал внеочередную сессию словацкого парламента для обсуждения этого вопроса. Также он считает, что дела направлены против него умышленно, чтобы повредить победе на грядущих выборах в парламент.

В Словакии, как известно, 30 сентября состоятся внеочередные парламентские выборы, вызванные развалом правительственной коалиции в конце прошлого года. Роберт Фицо, чья партия Smer-SD сейчас имеет самые высокие шансы на победу, выступает против военной помощи Украине в войне с Россией.

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