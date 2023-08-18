Білий дім підтвердив: США підтримають надання Україні F-16 по завершенні навчань

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у п’ятницю підтвердив згоду Вашингтона схвалити надання Україні винищувачів F-16 після того, як українські льотчики завершать навчання на них.

Як передає кореспондент "Європейської правди", про це Салліван сказав на пресконференції журналістам у Кемп-Девіді.

Радник Байдена підтвердив існування листа державного секретаря Ентоні Блінкена до його візаві в Данії та Нідерландах, який "формалізував" готовність "по завершенні навчань у консультації з Конгресом схвалити надання F-16 Україні".

"Це природнє продовження того, що президент Байден анонсував у Хіросімі", – підкреслив Салліван, нагадавши, що американський лідер оголосив про навчання українців на F-16 на саміті "Групи семи" в Японії.

Він також зазначив, що Вашингтон і раніше не відмовлявся від намірів передати Києву винищувачі.

"Цього тижня ми це підкреслили й поставили знак оклику", – додав Салліван.

У середині липня 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Навчання мають розпочатись у серпні, але, за даними ЗМІ, США поки не схвалили фінального плану навчання, оскільки європейські держави не узгодили всі його подробиці.