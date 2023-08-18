Белый дом подтвердил: США поддержат предоставление Украине F-16 по завершении учений

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу подтвердил согласие Вашингтона одобрить предоставление Украине истребителей F-16 после того, как украинские летчики завершат обучение на них.

Как передает корреспондент "Европейской правды", об этом Салливан сказал на пресс-конференции журналистам в Кэмп-Дэвиде.

Советник Байдена подтвердил существование письма государственного секретаря Энтони Блинкена к его визави в Дании и Нидерландах, который "формализовал" готовность "после завершения учений в консультации с Конгрессом одобрить предоставление F-16 Украине".

"Это естественное продолжение того, что президент Байден анонсировал в Хиросиме", – подчеркнул Салливан, напомнив, что американский лидер объявил об обучении украинцев на F-16 на саммите "Группы семи" в Японии.

Он также отметил, что Вашингтон и ранее не отказывался от намерений передать Киеву истребители.

"На этой неделе мы это подчеркнули и поставили восклицательный знак", – добавил Салливан.

В середине июля 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Учения должны начаться в августе, но, по данным СМИ, США пока не одобрили финальный план обучения, поскольку европейские государства не согласовали все его подробности.