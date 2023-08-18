Розвідка Естонії: РФ намагатиметься утриматися від нової мобілізації

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії вважає, що РФ не може розраховувати на успіхи у війні проти України на кшталт захоплення Донеччини без проведення великої хвилі мобілізації або пришвидшення темпів вербування до своєї армії.

Оперативне зведення естонської розвідки наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

За даними естонських розвідників, те, що Росія прагне поліпшити мобілізаційну систему "не є безумовною ознакою підготовки мобілізації".

"Ймовірно, військові комісаріати схилятимуть резервістів до укладення контрактів. Судячи з усього, поточні темпи вербування контрактників дадуть змогу компенсувати втрати ЗС РФ", – ідеться у зведенні.

Згідно з аналізом естонської розвідки, "з військової точки зору РФ потрібно провести мобілізацію для нарощування наступального потенціалу військ".

"Однак це вкрай непопулярний крок і тому, найімовірніше, РФ намагатиметься утриматися від мобілізації з внутрішньополітичних міркувань", – резюмується у зведенні.

Як повідомляли ЗМІ, американська розвідка стверджує, що в ході контрнаступальних операцій Україна не зможе досягти ключової мети – міста Мелітополь Запорізької області.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявляв, що Україна не відчуває тиску з боку Заходу під час контрнаступу.

Раніше у Пентагоні заявили, що ЗСУ здійснили диво, загнавши росіян в оборону.

Крім того, американське оборонне відомство фіксує просування вперед Збройних Сил України під час контрнаступу, проте прогнозує, що це буде важка і тривала боротьба.