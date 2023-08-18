Разведка Эстонии: РФ будет пытаться воздержаться от новой мобилизации

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии считает, что РФ не может рассчитывать на успехи в войне против Украины вроде захвата Донецкой области без проведения большой волны мобилизации или ускорения темпов вербовки в свою армию.

Оперативную сводку эстонской разведки приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

По данным эстонских разведчиков, то, что Россия стремится улучшить мобилизационную систему "не является безусловным признаком подготовки мобилизации".

"Вероятно, военные комиссариаты будут склонять резервистов к заключению контрактов. Судя по всему, текущие темпы вербовки контрактников позволят компенсировать потери ВС РФ", – говорится в сводке.

Согласно анализу эстонской разведки, "с военной точки зрения РФ нужно провести мобилизацию для наращивания наступательного потенциала войск".

"Однако это крайне непопулярный шаг и поэтому, скорее всего, РФ постарается воздержаться от мобилизации по внутриполитическим соображениям", – резюмируется в сводке.

Как сообщали СМИ, американская разведка утверждает, что в ходе контрнаступательных операций Украина не сможет достичь ключевой цели – города Мелитополь Запорожской области.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Украина не чувствует давления со стороны Запада во время контрнаступления.

Ранее в Пентагоне заявили, что ВСУ совершили чудо, загнав россиян в оборону.

Кроме того, американское оборонное ведомство фиксирует продвижение вперед Вооруженных Сил Украины во время контрнаступления, однако прогнозирует, что это будет тяжелая и длительная борьба.